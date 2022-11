Driejarig meisje ernstig gewond na aanrijding, 89-jarige vrouw aangehouden

Een meisje van drie jaar is vanochtend op de Maasstraat in de Rivierenbuurt aangereden door een auto. Het meisje is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto - een 89-jarige vrouw - is doorgereden, maar werd later aangehouden.

Het ongeluk gebeurde iets voor 11.00 uur vanochtend. Er waren op dat moment meerdere mensen in de buurt die het ongeluk zagen gebeuren. Ze schakelden direct de hulpdiensten in. Kort na aankomst nam ambulancepersoneel het meisje en haar moeder mee naar het ziekenhuis.

Oversteken

Volgens ooggetuigen wilde het meisje met haar loopfiets op het zebrapad oversteken. Haar moeder liep vlak achter haar, vertellen getuigen. Mede door het doorrijden van de bestuurder spreekt de politie van een 'ernstige zaak'. Later op de dag werd een 89-jarige vrouw uit Amsterdam aangehouden op verdenking van verlaten plaats ongeval.

De bestuurder werd niet veel later in haar auto aan de Beethovenstraat gevonden en aangehouden. Op het politiebureau is onderzocht of ze onder invloed van verdovende middelen was, maar dit bleek niet het geval te zijn. Het rijbewijs van de vrouw is door de politie ingenomen.

Shock

De meeste mensen in de straat zijn in shock van het ongeval. "Het was heel raar, want ze liet ons voorgaan", vertelt een ooggetuige over de bestuurder van de auto. "De andere mensen (onder wie het meisje red.) kruisten ons. Ze liepen door, en ineens hoorden we achter ons in een keer: 'Stop! Stop! Nee!' en toen een klap. Ik denk dat de vrouw haar niet heeft gezien."