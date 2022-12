Burgemeester Röellstraat afgesloten: "Veel gedoe, je komt nergens meer"

De Burgemeester Röellstraat is een lange ontsluitingsweg in Slotermeer, vertelt directievoerder Maikel Vlietman. Eerst wordt gewerkt aan het stuk in de Lodewijk van Deysselbuurt. Daarna wordt de rest van de weg aangepakt. De weg moet overzichtelijker en veiliger worden. "De grootste verandering is dat de slinger uit de tramrails wordt gehaald, waardoor je rechte lijnen krijgt", vertelt Vlietman. Ook wordt het een 30 km/u zone en komen er nieuwe veilige oversteekplaatsen.

De straat en de kruising, tussen de Burgemeester Röellstraat en de Burgemeester van Leeuwenlaan, is helemaal afgezet. Ook tram 13 zal straks niet meer rijden.

Buurtbewoners die we spreken zijn hier niet blij mee. "Het is heel veel gedoe, want je komt nergens meer", vertelt een buurtbewoonster. "Ik word een half jaar opgesloten in mijn huis." Al ziet ze ook de voordelen in. ''Met 30 km/u heb je minder geluidsoverlast en het is veiliger.''