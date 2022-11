Tram en busje botsen op IJburg: één gewonde en tramverkeer ontregeld

Bij een botsing tussen een tram en een busje op de Eva Besnyostraat op IJburg is vanavond iemand gewond geraakt. Door het ongeval is IJburg voorlopig niet per tram bereikbaar.

Het traumateam is daardoor niet naar IJburg gekomen. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht, maar hij was wel aanspreekbaar. De Verkeers Ongevallen Analyse (VOA) van de politie onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren.

Pendelbussen

Het GVB heeft pendelbussen ingezet. Het gaat om pendelbus 76, die op halte D staat. De bus rijdt niet verder dan halte Lumierestraat. Het is nog niet duidelijk wanneer het tramverkeer opgestart kan worden.

Ook rijdt bus 66 door het ongeval een andere route.