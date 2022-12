Tyrece B. vrijgesproken van poging tot moord in Scheveningse drillrapmoord, wel 3 jaar cel

De 22-jarige Amsterdamse drillrapper Tyrece B. is door de rechter vrijgesproken voor de dood van de 19-jarige Rotterdammer Cennethson 'Chuchu' Janga op de Pier in Scheveningen in augustus 2020. B. is wel veroordeeld voor vuurwapenbezit en opruiing en moet daarvoor 3 jaar de cel in.