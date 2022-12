Kijken naar Koppen: Australië stunt en gaat naar de volgende ronde

De Australiërs hopen op een stunt tegen Denemarken. De Denen zijn toch wel favoriet om de wedstrijd te winnen, maar Australiërs zien hun kans schoon. De ploeg van het land down under liet in de wedstrijd tegen Frankrijk al hun tanden zien en kwamen daar al vroeg op voorsprong. Dat was helaas niet genoeg, Frankrijk won de wedstrijd alsnog eenvoudig met 4-1. De tweede wedstrijd, tegen Tunesië, werd gewonnen met 1-0. Dit gaf de supporters hoop om toch de volgende ronde te halen.

Beide ploegen kregen een aantal kansen, maar in de 55e minuut was het voor Australië echt raak. De supporters in de kroeg gingen uit hun dak, de knock-outfase was in zicht. Tunesië stond op dat moment nog steeds voor tegen Frankrijk, dus er moest gewonnen worden.

Het laatste half uur zaten de fans op het puntje van hun stoel. Voor hen was de winst al binnen, alleen moest de scheids nog affluiten. Toen het verlossende signaal daar uiteindelijk kwam, barstte het feest los in de kroeg.