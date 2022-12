Fans vieren feest op Mercator- en Osdorpplein nu Marokko volgende ronde WK heeft gehaald

Op onder meer het Mercatorplein in West en het Osdorpplein in Nieuw-West hebben voetbalfans zich verzameld om de plaatsing van Marokko voor de volgende ronde van het WK te vieren. Het nationale elftal plaatst zich pas voor de tweede keer voor de volgende ronde van het eindtoernooi.

Vanwege de ongeregeldheden op het plein besloot de driehoek (burgemeester, hoofdcommissaris en hoofdofficier van justitie) om extra maatregelen in te zetten. Zo werden het Mercatorplein, Plein '40-'45 en de Burgemeester De Vlugtlaan aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er is er meer politie aanwezig. Daarnaast is er ook een waterwerper van de Duitse politie aanwezig.

Marokko op het WK

De leeuwen van de Atlas doen dit jaar voor de vierde keer mee aan het belangrijkste voetbaltoernooi van de wereld. De ploeg wist zich nu twee keer achter elkaar te plaatsen, daarvoor was het laatste optreden van Marokko op het WK in 1998.

Tijdens het WK in Rusland van 2018 werd het land kansloos uitgeschakeld in een poule met Spanje, Portugal en Iran. Er werd maar één punt behaald. In 1986 werd Marokko eerste in de groep en behaalde als debutant meteen de achtste finale, daar stuitte het land op uiteindelijke finalist West-Duitsland en verloor toen met 0-1.

De ploeg, waaronder andere oud-Ajacieden Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui spelen, hadden genoeg aan een gelijkspel tegen Canada. De Canadezen werden uiteindelijk verslagen met 2-1. Marokko treft in de achtste finale als groepswinnaar de nummer twee van groep E, waar Spanje, Duitsland, Japan en Costa Rica inzitten. Japan staat op het moment tweede in die groep, maar de uiteindelijke stand wordt bekend na de wedstrijden van 20.00 uur vanavond. Dinsdag 6 december om 16.00 uur speelt Marokko weer.