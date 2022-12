Cultuur NL V Prinses Margriet heropent vernieuwde Verzetsmuseum

Prinses Margriet heeft gisteravond het geheel vernieuwde Verzetsmuseum aan de Plantage Kerklaan heropend. Volgens directeur Liesbeth van der Horst is alles veranderd. "Mensen zullen het niet meer herkennen."

In de nieuwe tentoonstelling worden honderd mensen geportretteerd. "Nieuwe mensen, nieuwe verhalen," zegt directeur Van der Horst. "We hebben een indrukwekkende, moderne nieuwe vormgeving die de sfeer van de bezettingstijd heel goed in beeld brengt. We hebben ook inhoudelijk van alles veranderd. Nieuwe perspectieven toegevoegd. Zo belichten we ook de minder bekende aspecten van het verzet, die eerst misschien een beetje taboe waren. Zoals het gebruik van pepmiddelen, of liefdesrelaties die ontstonden in het verzet. Ook de daders belichten we nu."

Jo Karelse

Dat verzet niet altijd makkelijk was wil het museum ook laten zien. Neem het verhaal van politieman Jo Karelse. "Die toen hij dat moest doen, Joden is gaan ophalen. Hij durfde dat niet te weigeren. Want ja, dan zou hij op z'n minst zijn baan kwijtraken. En misschien wel erger. Hij doet dat dus met afschuw. Later gaat hij alsnog in het verzet. Dat zijn verhalen vanuit een perspectief dat nog niet veel is verteld. Er wordt vaak heel gemakkelijk geoordeeld achteraf. 'Oh, wat erg dat ze dat deden'. Wij hopen dat de bezoeker zich toch inleeft. Toch snapt dat je onder zo'n verschrikkelijk dictatoriaal regime, zulke dingen doet."

Verzetsheld of verzetspersoon: Er was afgelopen week ophef in de media omdat het Verzetsmuseum de term 'verzetsheld' in de ban wilde doen. Directeur Liesbeth van der Horst: "Wij hebben het woord held eigenlijk nooit gebruikt. De oprichters (oud-verzetsmensen) wilden dat ook helemaal niet. Maar wij vinden het natuurlijk prachtig als mensen iemand een held willen noemen. Dat begrijpen we heel goed en dat waarderen we ook"