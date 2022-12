Kamp Seedorf eert Zlatan met kunstwerk bij Centraal Station

Zlatan Ibrahimovic is door kunstenaarscollectief Kamp Seedorf geëerd op een muur vlak bij het Centraal Station. De Zweedse spits speelde 110 wedstrijden in het shirt van Ajax en veroverde de harten van de supporters als publiekslieveling.

Het kunstwerk van de inmiddels 41-jarige Zlatan is op de muur van de de spoorwegonderdoorgang bij de Droogbak geplaatst. De spits is afgebeeld in het uittenue van Ajax van het seizoen 2001/02, het seizoen dat Zlatan naar Amsterdam kwam. De toen 19-jarige speler kwam voor 7,8 miljoen euro over van het Zweedse Malmö FF.

Zlatan veroverde het hart van de Ajax-supporters met zijn spel. De spits scoorde in de 110 gespeelde wedstrijden 48 keer, ook gaf hij 17 assists. Ondanks zijn leeftijd is Zlatan nog steeds actief als professionele voetballer en niet zo maar bij een club. Hij staat onder contract bij AC Milan, waar hij zelfs afgelopen seizoen kampioen mee werd. Minuten maakt hij op het moment niet, hij is namelijk geblesseerd aan zijn knie. Naar verwachting maakt de spits in januari weer zijn rentree.

Het kunstwerk van Zlatan is lang niet het eerste werk dat Kamp Seedorf door de stad heeft geplaatst. De kunstenaars onthulden eerder de 'Damsko Strijder' Eberhard van der Laan op het Mercatorplein, Matthijs de Ligt op het Muiderpoortstation en Johan Cruijff vlakbij de Johan Cruijff Arena. Afgelopen mei werd publiekslieveling Nicolas Tagliafico geëerd met een kunstwerk.