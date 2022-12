Bijna zeven keer meer meldingen van vuurwerkoverlast dan vorig jaar: "De maat is vol"

Ondanks het vuurwerkverbod dat voor de hele stad geldt, zijn er veel meer meldingen van vuurwerkoverlast dan voorgaande jaren. Vooral in oktober van dit jaar is het aantal meldingen fors gestegen. Dat er al veel afgestoken wordt, is volgens onder andere hondenbezitter Lot Moorrees te merken. "Als ik een uur in het Rembrandtpark ben, hoor ik zeker drie à vier knallen."

Waar er in oktober 2020 zo'n vierhonderd meldingen van vuurwerkoverlast zijn gedaan bij de gemeente, waren dat er een jaar later rond de honderd. Maar in oktober dit jaar schoten de meldingen om hoog. "Twee weken geleden nog werd er in de nacht vuurwerk afgestoken in Osdorp", zegt een jongen op het Delflandplein. In ruim een maand tijd is het aantal meldingen bijna zeven keer zoveel geworden, hiermee staat de teller inmiddels op 737 meldingen in 2022.

Waar de stijging in meldingen vandaan komt is volgende de gemeente niet duidelijk: "Een toename van knallen is natuurlijk denkbaar gezien we vorig jaar rond de jaarwisseling in lockdown zaten. Maar mogelijk weten mensen steeds beter waar ze zich kunnen melden."

Oorlogssituatie

Lot Moorrees woont vlakbij het Rembrandtpark en loopt daar dagelijks met haar twee hondjes. "Het probleem is dat mijn hondjes zich dood schrikken van de knallen." Afgelopen jaar liepen haar honden los toen er een harde knal te horen was: "De bruine rende naar huis, zo de Hoofdweg over met al het gevaar van dien. Heel angstig was dat."