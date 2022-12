Luuk zoekt gestolen ketting die hij van zijn overleden vader kreeg: "Slaap er heel slecht van"

"Het was een leuke avond, we hadden wat biertjes gedronken en hadden het goed naar ons zin", vertelt Luuk, die in het Limburgse Weert woont. Speciaal voor het feest kwam hij met zijn vriendin en nog wat vrienden naar Amsterdam. "Het gebeurde iets na half een 's nachts", vertelt Luuk verder. "We stonden bij de main stage vooraan toen ik ineens een vinger voelde tussen m'n nek en m'n ketting. Het gebeurde in een flits van een seconde. Het was donker en toen ik me omdraaide zag ik niemand meer. Wel was m'n ketting weg."

Luuk zoekt vervolgens met z'n vrienden naar de ketting en vraagt later ook meerdere keren aan de beveiliging en de organisator van het feest of die zijn ketting hebben gevonden. Ook in de dagen daarna heeft hij contact met de concerthal, maar daar wordt de ketting niet gevonden.

"Een dag later merkte ik pas echt wat het met me deed", vertelt Luuk. "M'n vader droeg de ketting zelf en gaf 'm aan me vlak voordat hij overleed aan neuroblastoomkanker. Al drie jaar lang heb ik de ketting niet afgedaan en ik wil 'm later aan mijn eigen kind kunnen geven. Het gaat me totaal niet om de waarde in geld, de waarde die de ketting voor mij persoonlijk heeft is zoveel groter."