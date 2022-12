Veel vrijwilligers op de been na winst van Marokko: "Blijf van elkaars spullen af"

Direct na de winst van Marokko op Canada verzamelden zich honderden Amsterdammers op het plein. Er werden veel fakkels afgestoken en toeterende auto's reden af aan. "Iedereen is blij, iedereen is gelukkig", vertelt een feestvierder. Naast veel fans van het Marokkaanse elftal waren er ook veel vrijwilligers te vinden van moskeeën rondom het Mercatorplein. "Wij staan hier om er ook iets moois van te maken", vertelt een Amsterdammer die het plein schoon houdt. "We maken er een feestje van en laten het netjes achter".

In de loop van de avond sloeg op het Mercatorplein de sfeer om en werd er zwaar vuurwerk afgestoken, waarna burgemeester Halsema daar een noodbevel uitvaardigde. De aanhoudingen werden verricht vanwege "verschillende strafbare feiten waaronder het gooien van (zwaar) vuurwerk naar politiemedewerkers", aldus de politie. Daarbij liep een agent dus gehoorklachten op.

De winst van Marokko is historisch. De laatste keer dat het land de achtste finales van een WK wist te bereiken, was in 1986, toen het toernooi in Mexico werd gehouden.