Na 33 jaar stopt Jonah met de Kookboekhandel: "Iemand moet het overnemen"

Als 15 jarige had Freud al een bijbaantje in de kookboekenwinkel, toen nog in Amsterdam Zuid. De zaak werd overgenomen door culinair journalist Johannes van Dam. 33 jaar geleden kocht Freud de winkel weer van hem. Ze verhuisde naar de 9 straatjes, maar inmiddels is de Kookboekhandel al meer dan tien jaar een toonaangevende zaak aan de Haarlemmerdijk.

Naar eigen zeggen beleefde ze 'gouden jaren' met de winkel. "Kookboeken werden echt een hype." Freud geeft drie redenen voor het succes: "De boeken zijn populair bij mensen vanuit het vak, maar niet alleen koks, ook vanuit ziekenhuizen of in het leger. Overal willen ze nieuwe dingen proberen." Daarnaast zijn er volgens Freud steeds meer mensen die thuis voor grote groepen willen koken. Maar de voornaamste reden is dat kookboeken vaak als cadeau gegeven worden: "Je kan iedereen wel een persoonlijk kookboek geven." Voordat Freud stopt, pakt ze dan ook graag nog even de wintermaanden mee. "Fijn om nog even m'n vaste klanten zien."

Wat onder andere bijdroeg aan haar beslissing om te stoppen, is het internettijdperk: "Mensen denken geen boekhandel meer nodig te hebben." Je hebt nog wel bestaansrecht maar je moet er heel veel energie in stoppen en sterk zijn op sociale media. Maar dat is niet mijn sterkste kant. Ik vind online niet leuk, ik wil niet boeken inpakken en naar een postkantoor brengen."



Een ander inzicht kreeg ze tijdens de coronapandemie, toen haar zaak negen maanden dicht moest. "Voor het eerst even zonder de winkel. Want waar ik ook was in de wereld, de winkel was er altijd." Hoewel ze al vaker had nagedacht om te stoppen met de zaak, versnelde de coronacrisis dat proces.

Reacties

Vorige week maakte Freud op sociale media bekend dat ze gaat stoppen. "Ik weet dit zelf al sinds mei, maar ik had het nog niet verteld. Ik heb inmiddels echt ongelooflijk veel reacties gekregen." Toch was een vaste klant en collega het nieuws nog ontgaan: "Ik ben in shock. Dit is een plek waar ik al heel lang kom. 27 jaar geleden werd ik uitgever van kookboeken en toen ben ik in deze winkel gaan zitten en gaan kijken wat mensen Jonah vroegen. Iemand moet het overnemen. Amsterdam kan niet zonder deze winkel. Dat is niet acceptabel."