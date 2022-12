Onopvallende politiehond betrapt verdachte met tas vol drugs

De politie heeft vorige week een bijzondere speurhond ingezet in de buurt van het Centraal Station. Het leidde ertoe dat er een verdachte opgepakt kon worden vanwege drugsbezit.

Bijna alle honden die voor de politie werken zijn Hollandse of Mechelse Herders. Dit keer ging het om een Cockerspaniël, een hond die een stuk kleiner is en niet agressief oogt. De hond viel daarom niet op als politiehond.

Vervoer van drugs

"Ondermijning heeft vele gezichten, maar vorige week hielden wij ons enkel bezig met het vervoer van drugs", schrijft de politie op Instagram. "En daar hielp deze speciale speurhond, Tukker, ons mee! Tukker kan heel snel en heel duidelijk ruiken of er iemand drugs bij zich heeft. En dat was wel zo handig!"

De verdachte, die drugs in een tas had opgeborgen, moet zich binnenkort verantwoorden voor de rechter. De Cockerspaniël wordt misschien vaker ingezet in de binnenstad.

Douane

Cockerspaniëls worden op andere plekken ook ingezet als speurhond. Zo werken hondengeleiders van de douane soms met dit soort honden. De honden zijn oorspronkelijk gefokt als jachthond, zijn goed in het volgen van geur en hebben heel veel energie.

Op de foto is te zien dat de hond ook op de pont stond: