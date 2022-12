Auto botst tegen verkeerslicht in Zuid, bestuurder naar ziekenhuis

Op de toerit naar de A10 op de Amstelveenseweg in Zuid is gisteravond een auto tegen een verkeerslicht aangereden. De bestuurder, een 63-jarige man, raakte daarbij gewond. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Het ongeluk gebeurde rond 22.00 uur. In het ziekenhuis is bij de bestuurder een bloedproef afgenomen. De politie vermoedt dat er alcohol in het spel is geweest.

Het is niet duidelijk hoe de bestuurder eraan toe is. Volgens een woordvoerder van de politie was hij aanspreekbaar toen hij met de ambulance naar het ziekenhuis werd gebracht.