Vader overreden meisje (3): "Ze heeft veel verwondingen, maar het gaat goed"

Het driejarige meisje dat woensdagochtend op de Maasstraat in de Rivierenbuurt werd overreden door een automobilist ligt onder meer met botbreuken in het ziekenhuis, maar maakt het naar omstandigheden goed. "We hebben goede hoop dat ze helemaal zal herstellen", vertelt haar vader, die dit weekend zelf contact met AT5 zocht om Amsterdammers op de hoogte te brengen. De vader zegt dankbaar te zijn voor alle steun die het gezin de afgelopen dagen heeft gekregen.

Het meisje liep onder meer breuken in haar been en ribben op. Ze ligt nog altijd in het ziekenhuis. "Ze heeft een ongeluk doorgemaakt", vertelt haar vader, "Maar het gaat nu wonderbaarlijk goed met haar. We hebben goede hoop dat ze helemaal zal herstellen."

Zebrapad

Het meisje maakte met haar moeder een wandeling door de buurt, toen ze bij een zebrapad overstaken. Een automobilist, die op haar leek te wachten, trok opeens op en reed daarbij het meisje aan, vertelden ooggetuigen kort na het incident aan AT5. Daarna reed de bestuurder door.

De ouders benadrukken dat het meisje niet is aangereden, maar is overreden door de auto. De politie vermoedt dat dit inderdaad het geval is geweest, laat een woordvoerder weten.

Niet veel later hield de politie op de Beethovenstraat een 89-jarige vrouw aan. Ze bleef een dag vastzitten, maar is inmiddels weer op vrije voeten. Wel is het rijbewijs van de vrouw ingenomen en blijft ze verdachte in de zaak.

Dankbaar

Veel mensen die het ongeluk zagen gebeuren, sprongen gelijk te hulp, vertelt de vader van het meisje. Ook is hij dankbaar voor alle steun die het gezin vanuit de buurt heeft gekregen. "We hebben bijvoorbeeld veel kaarten en lieve attenties gekregen. Het is heel bijzonder om te merken hoe mensen meeleven."