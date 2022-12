Kapper Janos zit zeventig jaar in het vak, maar van stoppen wil hij niets weten

Hij werd onlangs 84 jaar, maar van stoppen wil hij nog niets weten. Kapper Janos Limp begon op zijn veertiende met knippen en is nog steeds een paar dagen per week in zijn voormalige zaak te vinden nabij het Oosterpark.

"Ik probeer nog steeds een beetje zo nu en dan te werken. Dat vind ik gewoon leuk. Dat trekt me gewoon. Kort gezegd: ik kan er niet buiten. Dat komt deels door de liefde voor het vak", vertelt hij terwijl hij staat te knippen.

Janos kwam op 17-jarige leeftijd tijdens de Hongaarse opstand vanuit Hongarije naar Amsterdam. De eerste paar maanden werkte hij bij papierfabriek Proost en Brandt. Nadat hij de Nederlandse taal beter onder de knie had, werkte hij in verschillende kapsalons in de stad. Een paar jaar later opende hij in 1967 zijn kapsalon in Oost.

De zoon van Janos nam in 1995 de schaar over, maar stoppen is vader nooit gelukt. "Je creëert altijd wat. Het is best een creatief vak. Met omgang van de mensen. Het is geen dood beroep. Het is een heel leuk en levendig beroep", aldus Janos.