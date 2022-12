Vrouw zwaargewond na botsing op Van Baerlestraat

Een vrouw is vanochtend op haar fiets in botsing gekomen met een andere fietser op de Van Baerlestraat in Zuid. De vrouw belandde zwaargewond op de straat, de fietser fietste vervolgens door.

In eerste instantie leek het erop dat de vrouw was aangereden door een automobilist en dat deze vervolgens was doorgereden. Na onderzoek kwam de politie erachter dat de vrouw om een stilstaande auto was gefietst en dat zij toen in botsing kwam met een andere fietser. Toen de auto vervolgens wegreed, dacht de melder dat de automobilist en de vrouw met elkaar te maken hadden.

Het ongeluk gebeurde rond 08.30 uur. Een woordvoerder van de politie laat weten dat de vrouw met hoofdletsel is overgebracht naar het ziekenhuis.