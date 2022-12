Stad NL V Hellingbanen voor egels en gaten voor vleermuizen: zo gaan dieren van A naar B in de stad

Via rijbanen, fietspaden en trottoirs kunnen Amsterdammers zich makkelijk door de stad bewegen. Maar wist je dat er in de stad ook van alles te vinden is waardoor dieren zich kunnen verplaatsen? In Amsterdam Springt op Groen vertelt stadsecoloog Els Corporaal hoe dieren veilig door de stad kunnen. Ook laat projectmanager Age Niels Holstein het Brasapark zien: een park gebouwd bovenop de A9.

Over een laag stoepje stappen is voor mensen geen probleem, maar voor dieren kunnen deze kleine belemmeringen al een groot obstakel zijn, vertelt stadsecoloog Els Corporaal. "Egels zwemmen bijvoorbeeld graag in de zomer, maar moeten ook aan de kant komen. Als je al een klein richeltje hebt, kunnen ze niet aan de kant komen en verdrinken ze." Voor de egel zijn er hellingbaantjes in het water gemaakt zodat ze makkelijk aan de kant kunnen klimmen. Maar er zijn nog meer ontwerpen die dieren helpen van A naar B te komen. Zo zijn er door de hele stad onderwaterpassages, groene lanen en FUP's te vinden.

Fauna Uittreed Plaats (FUP) - AT5

"Een FUP? Wat is dat?", reageren de meeste Amsterdammers verbaasd. Corporaal legt uit dat het staat voor Fauna Uittreedplaats en die komen in allerlei vormen voor. De FUP die Corporaal laat zien, ligt bij de Spaklerweg in Oost en is de "grootste van Amsterdam." De betonnen buis loopt onder de treinsporen door zodat dieren veilig naar de andere kant kunnen. Het is een grote buis, wat nodig is volgens Corporaal omdat er niet te weinig licht in de tunnel moet zijn. "Anders durven dieren er niet doorheen te gaan", vertelt ze.

We ontmoeten projectmanager Age Niels Holstein in het Brasapark in Zuidoost. "Het is een heel bijzonder project", zegt hij. De afgelopen jaren is de A9 ondertunneld en hierboven op is het nieuwe park aangelegd. Op deze manier is de Bijlmer en Gaasperdam niet alleen met elkaar verbonden met een autoweg, maar ook met een lang groen park. "Bewoners hadden altijd last van de herrie en de stank. Nu kunnen ze in plaats van uitkijken op voorbijrazende auto's, heerlijk in het park zijn."

Holstein vertelt verder dat er veel aandacht aan groen is besteed. "Er zijn 1.700 bomen geplant met 50 verschillende soorten. Ook zijn er 15.000 struiken geplant", zegt hij. En dit is niet alleen goed voor bijen, vlinders en dieren, ook mensen kunnen hier van genieten. Er zijn veel eetbare struiken neergezet, zoals frambozen en kruisbessen. "Zo is het echt een mooie plek voor mens en dier", sluit Holstein af.