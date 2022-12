Verontwaardiging over kom van Blond Amsterdam met tekening Anne Frank

De kom is onderdeel van de 'Hollands Glorie'-collectie van het merk dat voornamelijk bekend is van het geïllustreerde aardewerk.

De tekening van Anne Frank zorgt voor een hoop ophef. 'Anne Frank op kitscherig servies van Blond Amsterdam, het is echt waar', schrijft een verbaasde Twitteraar. 'Een heel gelukkig kijkende Anne Frank. Wtf', schrijft een ander. 'Totaal ongepast.'

'Geschrokken'

'De serie waarin de kom is verschenen hoort een positieve herinnering te zijn aan Hollandse taferelen en helden waar wij trots op zijn. Helaas komt dit gevoel niet bij iedereen over op de manier die wij voor ogen hadden', schrijft Blond in een reactie. 'Dit is absoluut niet onze bedoeling geweest. Wij vinden dit erg vervelend en zijn hiervan geschrokken.'

Blond heeft de kom inmiddels uit haar webshop gehaald en belooft nu dat het artikel ook niet meer terugkeert in de collectie. Het bedrijf zegt ook dat het geld dat met de kom is verdiend, gedoneerd zal worden. Consumenten die dat willen, kunnen het artikel gratis retourneren.

'Weinig historisch besef'

De Anne Frank Stichting zegt te begrijpen dat dit soort initiatieven vaak met goede intenties gebeuren. "Echter, om onder het thema Hollands Glorie een kom uit te brengen met daarop een afbeelding van een lachende Anne Frank (tussen vlaflip, hagelslag, schaatsen, etc.) getuigt van weinig historisch besef en weinig inlevingsvermogen", schrijft de stichting in een reactie.