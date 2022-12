Koopkrachtcrisis NL V Hoe word je de koopkrachtcrisis de baas? "Je moet het toch echt zelf doen"

Hoge energiekosten, gierende inflatie en dus sterk stijgende prijzen. Steeds meer mensen worden de dupe van de koopkrachtcrisis. We volgden de afgelopen maanden Amsterdammers in het dagelijks leven. Hoe knoopten zij de eindjes aan elkaar? In de laatste aflevering van deze serie zijn we nog een keer terug naar Priscilla en haar zoontje Jace.

"Het jaar was intens, soms ook vermoeiend", vertelt Priscilla vanuit haar woning in Nieuw-West. "Er waren veel downs, maar de laatste tijd ook weer wat ups. Ik heb weer wat rekeningen kunnen betalen en dan valt er toch wel een last van je schouders." Priscilla is één van de Amsterdammers, die ondanks dat ze een betaalde baan heeft van 32 uur per week, toch moeilijk rond kan komen nu de prijzen zo zijn gestegen. Ze heeft ook schulden uit het verleden, die flink op haar maandelijks budget drukken. "Ik wil geen medelijden, want ik kom er echt zelf uit. Ik heb een klein monstertje dat me overal doorheen sleept", zegt Priscilla over haar zoontje Jace (4). In een eerdere aflevering vertelde Priscilla over de impact van haar financiële situatie op haar zoontje:

Quote "Ik wil geen medelijden, want ik kom er zelf echt wel uit" Priscilla de Jager

Priscilla heeft de afgelopen maanden veel medeleven ontvangen van andere Amsterdammers, die haar een hart onder de riem staken. Maar er waren ook negatieve reacties. Priscilla: "Toen ik de 190 euro energiecompensatie ontving, heb ik in de supermarkt wat extra eten gekocht. Er was een mevrouw die in mijn mandje keek en zei: "Ik dacht dat jij zo weinig te besteden had?" Dat maakte me wel boos." Hoe staat Priscilla er voor in 2023? "De grootste schuld die ik heb blijft staan en ook wat rekeningen van de Belastingdienst, maar we hopen daar over 1,5 à 2 jaar vanaf te zijn. Mijn strategie? Met nog minder rondkomen, ik kan nog 10 à 15 euro per maand bezuinigen." In de vorige aflevering liet Priscilla zien hoe ze met veel geluk toch kerstinkopen kon doen.

