Gemeente wil volledig eigenaar worden van Jaap Edenbaan

Als het aan wethouder Sofyan Mbarki ligt, komt de Jaap Edenbaan in Oost volledig in handen van de gemeente. Het zorgt ervoor dat de gemeente 'meer sturingsmogelijkheid' heeft. De kosten voor de renovatie zijn namelijk fors gestegen, net als de energie- en rentelasten.

Mbarki schrijft in een brief aan de gemeenteraad dat de stichting Jaap Eden, die nu nog erfpachter is van de grond, de benodigde kosten niet kan dragen. Eerder werd al duidelijk dat de gemeente geld zou investeren in de baan, maar het riep volgens Mbarki de vraag op 'in hoeverre het verstandig is om een dergelijk bedrag te investeren in eigendom van derden'.

De Jaap Edenbaan zei eerder dit jaar nog geen problemen te hebben door de energiecrisis, omdat het energiecontract eind volgend jaar pas afloopt. Toch schrijft Mbarki wel dat de 'ongekend hoge energieprijzen' een 'negatief effect op de exploitatie' hebben.

De stichting heeft uitvoerig overleg gehad met de gemeente en wil meewerken aan de erfpachtbeëindiging. Volgens Mbarki wordt hierdoor 'de continuïteit van het ijscomplex behouden en het belang van de schaatser vooropgesteld'.

De voorbereiding voor de aanbesteding voor de renovatie van de 400 meterbaan en het vervangen van de installaties zal begin deze maand starten. De renovatie vindt naar verwachting plaats in de zomer van 2023, de oplevering van de gerenoveerde 400 meterbaan is gepland in oktober 2023 zodat de 400 meterbaan in het schaatsseizoen 2023 in bedrijf blijft.