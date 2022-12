Emotionele slachtofferverklaring weduwe Jergé Hoefdraad: "Door jou ben ik mijn soulmate kwijt"

Het OM eist vanmiddag een celstraf van 8 jaar voor de man die oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad in zijn hoofd raakte met een kogel op 1 augustus 2021. Er was veel emotie tijdens de zitting vandaag, zowel vanuit de verdachte Robin R. als de nabestaanden van de voetballer. Vito Shukrula, advocaat van Hoefdraads partner en moeder van twee van zijn kinderen, is niet te spreken over deze eis: "Iemand haalde de trekker over, dat was hij."

Dat er is geschoten door de verdachte is voor niemand in twijfel. De vraag die tijdens de zitting centraal staat is wat het scenario, en daarmee de volgorde van gebeurtenissen, op de fatale avond is geweest. Volgens de verdachte is er geen enkele vorm van moedwilligheid. “Voor mijn neus gebeurde er een opstootje. Ik had er niks mee te maken, ik zag mensen halen en trekken.", vertelt hij.

Op een feest in een bedrijfspand aan de Stekkenbergweg in Zuidoost, wordt de oud-profvoetballer neergeschoten. Hij raakt zwaargewond en overlijdt later. "Twee maal schieten, waarvan een maal door het hoofd", omschrijft de officier van justitie tijdens de tenlastelegging. Verdachte R. heeft de oud-voetballer, naar eigen zeggen per ongeluk, geraakt.

Maar dit ziet het Openbaar Ministerie niet als genoeg bewezen. De verklaringen van getuigen van die avond, waar er in totaal twaalf van zijn, vertellen iets anders. De trekker zou zijn overgehaald nadat de ruzie al afgelopen was. Daarbij is het de vraag of R. het wapen nog moest halen en terugkwam met het plan te schieten. De advocaat van R., Greg Stolk, vindt dat er aan de hand van de verklaringen wél te stellen is dat er onbewust is geschoten.

R. zou de ruzie waarbij een van zijn vrienden betrokken was willen sussen. Zelf werd hij aan zijn haren getrokken, waarna hij achterover viel. Het wapen, dat tot dan tussen zijn broekrand zat, haalde hij per ongeluk over waarna twee schoten werden gelost.

Volgens advocaat Vito Shukrula die de moeder van de twee jongste kinderen van de oud-voetballer verdedigt, vindt de eis van acht jaar veel te laag. Zijn cliënt, tevens zijn partner, vertelde tijdens haar slachtofferverklaring huilend wat deze gebeurtenis voor haar en haar kinderen betekent: "Door jou ben ik mijn soulmate kwijt" Haar kinderen vragen dagelijks naar hun vader: "Mama, kan ik ook dood? Ik wil naar papa."

Dubbele cijfers

"Iemand moet de trekken hebben overgehaald, en dat was deze meneer die vandaag in het verdachtenbankje zit", zegt Shukrula. "Hij wil zo min mogelijk straf krijgen, natuurlijk geeft hij niet toe dat hij uit woede is gaan schieten." Dat hij even op een wapen moest passen is "pure onzin", zegt Shukrula. "En voor zoiets moet een veel hogere straf gelden dan acht jaar. Ik zie dubbele cijfers voor me, minimaal twaalf jaar is op zijn plaats."

Maar aan de andere kant staat de verdediging van verdachte R. Waar Shukrula een gevangenisstraf van minimaal tien jaar voor zich ziet, vraagt Greg Stolk, advocaat van Robin R., om vrijspraak voor zijn verdachte. "Het is gebeurd. Geschrokken, emotioneel, in shock", zo omschrijft hij het gevoel van zijn cliënt. Maar volgens hem is er genoeg bewijs vanuit getuigenverklaringen om te zien dat er niet bewust is geschoten. Advocaat van de ouders van Hoefdraad zegt dat er in ieder geval van opzet van schieten sprake is, "ook al zou Jergé niet worden geraakt."

Over twee weken volgt een uitspraak van de rechter en wordt bekend hoe hoog de straf voor R. wordt.