Kijken naar Koppen: Japan buigt het hoofd na drie gemiste penalty's

Gistermiddag verzamelde een klein groepje Japanse fans zich in café De Pub in Amstelveen om hun land aan te moedigen tijdens de achtste finales van het WK. Een winst op Kroatië en daarmee een plek in de kwartfinales zou de grootste prestatie in de Japanse voetbalgeschiedenis betekenen. Er was de fans dan ook alles aan gelegen om hun land naar de overwinning te schreeuwen.

Japan was voorafgaand aan de wedstrijd misschien wel de revelatie van het WK. Grootmachten Duitsland en Spanje werden met 2-1 verslagen, waardoor Japan zich in de vooraf bestempelde 'poule des doods' tot groepswinnaar kroonde. Nu wachtte een confrontatie met Kroatië, de finalist van het vorige WK.

Tot tevredenheid van de fans begonnen de Japanners goed aan de wedstrijd en kwamen vlak voor rust op voorsprong. Bier en bitterballen werden tevoorschijn gehaald, want Japan had tot dan toe weinig te duchten van Kroatië . Maar na rust kwam de tegenstander veel beter in de wedstrijd en stond plots de 1-1 na een schitterende kopbal. Het werd stiller en stiller in het café.

Er moest worden verlengd, maar het bleef 1-1. Penalty's moesten de doorslag gaan geven. En dat ging niet best. Na twee rampzalig ingeschoten Japanse penalty's voelden de supporters de bui al hangen. Even later werd er nog een pingel gemist en viel de WK-droom daadwerkelijk in duigen.