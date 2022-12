'Voetbaltruc' op beeld: man bestolen van gouden ketting

Op de beelden is het slachtoffer te zien op een roltrap op het Centraal Station in de vroege ochtend van 11 juli. Wat hij niet weet is dat de twee mannen achter hem op de roltrap op het punt staan om hem te gaan beroven. Als ze bijna beneden zijn, lopen de twee naar het slachtoffer toe. Een van de twee vraagt aan het slachtoffer of hij een sigaret heeft, dan pakt hij hem bij z'n schouder en doet hij de voetbaltruc.

Hindoeïstische god

De truc lukt niet direct, het is namelijk de andere verdachte die de ketting van de nek van het slachtoffer trekt. De verdachten rennen terug de roltrap op en op dat moment beseft het slachtoffer dat zijn ketting weg is. Hij rent achter de twee aan, maar ze weten te ontkomen.



De gestolen ketting is van goud en heeft ook een gouden hanger met het embleem van de hindoeïstische god Krishna. "Voor de straatrovers is dit misschien 'gewoon' een ketting, maar voor het slachtoffer heeft de ketting een bijzondere betekenis en grote waarde", zegt Marijke Stor van de politie Amsterdam. "We willen dan ook graag weten wie de verdachten op de beelden zijn. Herken je hen? Neem dan contact met ons op."