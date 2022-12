De dijk in Tuindorp Oostzaan hield niet alleen water tegen: "Hier kon en mocht echt alles"

Samen met onder andere Cees Laarhoven heeft Wilma dit project opgezet. Beiden zijn echte Tuindorpers en hebben hun ziel en zaligheid in het 'dorp' liggen. Tuindorp Oostzaan werd vorig jaar honderd jaar oud, en dat werd groots gevierd. Iets wat langer op zich liet wachten is het monument. "Het duurde zeker twee jaar, maar dan heb je ook wat."

De Oostzanerdijk is de kern van dit verhaal. "Tot ongeveer 1870 klotste het water van het IJ hier tegen de dijk. Tuindorp bestond toen nog helemaal niet, alles was water", vertelt deskundige Ingrid Oud. Ze is adviseur watererfgoed bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, dat gaat over onder andere de dijken in de stad.

Versteviging door stenen

"Rond 1730", gaat de historicus verder, "krijgt de dijk te maken met paalwormen." Het zijn beestjes die vreten aan de houten palen in de dijk. Die moest dus op een andere manier worden verstevigd om het water tegen te kunnen houden. De oplossing: grote keien uit Drenthe. Maar toen in de jaren tachtig het IJ ingepolderd werd, kwam het gebied droog te staan en was de dijk eigenlijk niet meer nodig.