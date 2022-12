VVD stelt vragen aan college na problemen bij garage Hogevecht in Zuidoost

Er wordt namelijk door de bewoners al een jaar lang geklaagd over de staat van de parkeergarage. Onder andere de poort is stuk en afgelopen zaterdag werd er brand gesticht waarbij drie auto's in rook opgegaan zijn. De parkeergarage is in beheer van Rochdale en bewoners hekelen de communicatie én de kosten, die, zo vinden zij, niet in verhouding staan met wat je ervoor terugkrijgt. Buurtbewoner Nurdin zag zijn auto verdwijnen. "Ik reed mijn auto erin toen de poort nog dicht ging. In de ochtend was de poort open en mijn auto weg."

Om die reden stelt de VVD nu vragen, waar ze enkele weken geleden ook al in actie kwamen toen er problemen waren bij een andere garage in Zuidoost. "De fractie van de VVD vindt het geen goede zaak dat er weer problemen zijn met een garage in Zuidoost. Veel Amsterdammers in dit stadsdeel zijn afhankelijk van de auto en veel mensen betalen veel geld voor gebruik van de garage, in de veronderstelling dat de auto daar veilig gestald kan worden."

VVD vraagt om actie van college

Daarom willen ze van het college weten of er inzicht is in de hoeveelheid klachten die woningcorporatie Rochdale heeft ontvangen over de garage en van welke aard deze zijn. Daarnaast vragen ze zich af of de gemeente ook klachten binnen heeft gehad en wat daar vervolgens mee is gedaan. De VVD vraagt ook of het college bereid is om Rochdale aan te spreken op de wijze waarop gecommuniceerd wordt en of er verdere stappen genomen worden om de problemen in de garage aan te pakken.