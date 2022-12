Jeugddetentie en taakstraffen geëist tegen vier verdachten voor doodschieten 16-jarige vriend

Het Openbaar Ministerie heeft tegen vier 17-jarige verdachten jeugddetentie en taakstraffen geëist. Ze worden ervan verdacht verantwoordelijk te zijn voor de dood van hun 16-jarige vriend. Hij overleed na een schietincident in zijn ouderlijk huis aan de Sinderenstraat in Amsterdam Zuidoost op 16 januari 2022.

De zitting vond achter de gesloten deuren plaats, omdat de vier jongens minderjarig zijn. De dodelijke kogel die de jongen raakte in de borst was afkomstig van een wapen die een van de verdachten al meerdere keren had meegenomen toen de jongens gingen 'chillen'. Ze blowden en speelden met het wapen. De officier zei op de zitting dat er door meerdere verdachten op verschillende momenten in het weekend zo onvoorzichtig met het vuurwapen en de munitie is omgegaan dat hun handelen leek op ‘een onbewust Russisch roulette’.

Onverantwoord en onzorgvuldig

De officier noemt het gedrag van de verdachten onverantwoord en onzorgvuldig. De jongens filmden hun acties met het wapen en de boodschap van het Openbaar Ministerie is: blijf van die wapens af. De officier in haar requisitoir: "Er gaan letterlijk levens kapot. In dit geval het leven van een vriend. Dat is vandaag en gisteren pijnlijk zichtbaar geworden: er is alleen maar verdriet. Bij de nabestaanden én bij de verdachten. Er zijn alleen maar verliezers en een leven in de bloei is voorgoed weg.”

Verdachten belden ambulance

Het dodelijke schietincident vond plaats in de avond van zondag 16 januari. Toen de verdachten hun vriend in de borst geraakt zagen worden, hebben twee van hen een ambulance gebeld. Ambulancebroeders hebben het reanimeren van de verdachten overgenomen, maar kort daarna overleed het slachtoffer. Twee jongens zijn toen direct aangehouden, de twee anderen waren de woning ontvlucht en meldden zich later bij de politie.

Eis

Met de eis is er per verdachte rekening gehouden met de rol die gespeeld is op die fatale dag. De zwaarste straf is 300 dagen jeugddetentie, waarvan 225 voorwaardelijk met diverse bijzondere voorwaarden en een taakstraf van 200 uur op verdenking van dood door schuld door roekeloosheid en medeplegen wapenbezit.

De andere straffen variëren van 30 tot 200 dagen jeugddetentie en taakstraffen van 150 tot 200 uur.