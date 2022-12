Wat doe je als voetbalcafé als je vrijdag al iets gepland hebt staan? "Balen"

Normaal zit het bij wedstrijden van Oranje bij de WesterUnie en Café Goos rammetje vol. Maar tijdens de kwartfinale moeten Oranje-fans hun heil ergens anders zoeken. Niet iedereen had namelijk verwacht dat Nederland het tot de kwartfinale zou schoppen, dus liepen de agenda's al vol. "Ik had eigenlijk gehoopt dat ze tweede zouden worden."

Bart Elshof, programmeur bij de WesterUnie had alle wedstrijden van Oranje met potlood in de agenda gezet. De poulefase werd wel geblokt, maar de potjes daarna niet meer. "We hebben natuurlijk twee zware winters achter de rug. En dan kan je niet om mogelijke wedstrijden dingen gaan weigeren. En daarbij kan dat schema natuurlijk alle kanten opgaan. Dan moet je zoveel dagen gaan blokken, dat slaat helemaal nergens op", vertelt hij.

Bij Café Goos in de Rivierenbuurt staat morgen een bruiloft gepland. Die werd al een paar keer uitgesteld, dus afzeggen is geen optie meer. "Zaterdagavond tijdens de vorige wedstrijd kreeg ik het al in de gaten. Hoe toevallig is het dat het precies tegelijk valt?", vertelt eigenaar Len van der Meij. "Ik heb al veel mensen moeten teleurstellen. Veel trekken zich er niks van aan. Die zeggen dat ze gewoon komen en een cadeautje meenemen voor het bruidspaar", vertelt hij.

Toch kan Elshof wel één klein voordeeltje noemen. "Nu kan ik tenminste zelf rustig de wedstrijd ergens kijken."