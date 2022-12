Ravage na plofkraak bij juwelier in Watergraafsmeer: "Alles is kapot, heel treurig"

Ook het edelsmeden-echtpaar Gelderman en Sohier zat vannacht recht op in bed toen ze een knal hoorden. Een halfuur later bleek het dat hun eigen zaak doelwit was van een plofkraak.

"Ik ben vanaf half drie al wakker en helemaal hyper", vertelt eigenares Natasja Gelderman in het atelier van haar en haar man. "Het is al heel erg druk, alles zit tegen en vannacht dacht ik: nu ga ik instorten. Maar dat gebeurt niet, zal nog wel komen misschien, maar nu wil ik alleen maar die zooi opruimen."



Gelderman en Sohier wonen vlakbij hun atelier aan de Hogeweg. Toen ze gebeld werden door de alarmcentrale en naar hun winkel snelden, had de politie de straat al afgezet. Op beveiligingsbeelden is te zien hoe twee mannen een explosief, volgens de politie een vuurwerkbom, aan de etalage bevestigen.



"Dan ontploft de boel, de hele voorruit eruit. Die kerel struikelde naar binnen, in de winkel rondgekeken en hup er weer uit. En de hele winkel vol met glas, stof en ellende. Alles is kapot", vertelt Gelderman.



Hun huiswerk hadden de overvallers niet goed gedaan, want waardevolle spullen waren in de vitrine niet voor handen. "We halen veel weg, dus er lag niks", verzucht de Amsterdamse.

Steun uit de buurt

Zo vlak voor de feestdagen en na twee coronajaren is deze nieuwe tegenslag een klap in het gezicht voor de ondernemers. Appjes en steunbetuigingen uit de buurt stromen binnen. "Ik kan wel janken, het is echt vreselijk. Dit doe je toch niet dit..", zegt een geëmotioneerde buurtbewoonster die een bloemetje komt brengen. De politie is nog op zoek naar getuigen.