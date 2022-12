⚠️ De Spaarndammertunnel is gesloten in één richting. De Zuidbuis is de stad-in tot nader order dicht in verband met een storing. Monteurs 👷 zijn ter plaatsen. Verkeer 🚗 kan omrijden via de Houtmankade - Haarlemmerweg – Bos en Lommerweg – Einsteinweg - Transformatorweg (S102). pic.twitter.com/kBAgHRCOOb