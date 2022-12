Kale & Kokkie hebben er vertrouwen in tegen Argentinië: "Timber moet Messi tot in het toilet blijven volgen"

De spanning loopt aardig op, in Amsterdam en in Qatar: kan Oranje vanavond Argentinië en Messi verslaan? De vraag is hoeveel Ajacieden in Qatar aan de aftrap staan, en of het Nederlands elftal eindelijk een keer los komt. Kale & Kokkie hebben er wel vertrouwen in. Iets minder positief zijn ze over de herstelwerkzaamheden bij Ajax. "Tegen Volendam lagen er deze week zo drie tegengoals achter elkaar in."