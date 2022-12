Lang niet elke parkeerplaats krijgt laadpaal, ondanks plan om uitstootvrij te rijden

De gemeente denkt dat in 2030 maar één van de vijftien openbare parkeerplaatsen in de stad een laadpaal nodig heeft. Daarmee zou een 'voldoende dekkend laadnetwerk' ontstaan voor al het autoverkeer, dat dan volledig elektrisch rijdt of op een andere manier uitstootvrij is.

Raadsleden Süleyman Koyuncu (DENK) en Daan Wijnants (VVD) vroegen wethouder Melanie van der Horst of het vanwege alle problemen met het stroomnet in de stad wel realistisch is om in 2030 genoeg laadpalen aan te leggen. Van der Horst denkt van wel, schrijft ze in antwoord op hun vragen.

"Het is niet het doel om alle parkeerplaatsen te voorzien van laadpunten", stelt Van der Horst. " Het doel is om een voldoende dekkend laadnetwerk verspreid over de stad aan te leggen. Naar verwachting is er gemiddeld één laadpunt per vijftien parkeerplekken nodig in Amsterdam in 2030 om een voldoende dekkend laadnetwerk te realiseren zodat iedereen kan laden "

De gemeente denkt namelijk dat er op een dag gemiddeld vier verschillende auto's bij elke laadpaal staan. Dat betekent dat eigenaren van elektrische auto's hun auto dus regelmatig zouden verplaatsen. Bovendien zouden de elektrische auto's ook veel op 'privaat terrein', in de praktijk dus opritten van huizen of parkeergarages van appartementen, opgeladen worden. Verder verwacht de wethouder 'een breder aanbod van laadvoorzieningen in de mix van laadinfrastructuur'. Ze doelt waarschijnlijk op snelladers bij tankstations.