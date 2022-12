Waarschuwing voor gladheid en dichte mist

De stad is zaterdagochtend gehuld in mist. Op veel plaatsen is de mist dicht en is het zicht minder dan 200 meter. Daarbij kan het plaatselijk glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten. Het KNMI heeft code geel afgegeven.

Doordat het niet gaat om mistbanken, maar grootschalige mist is het zicht ook in de steden teruggelopen. Vooral in Noord-Holland is het zicht lokaal minder dan 150 meter, meldt Weeronline.

Tot laat in de ochtend kan er sprake zijn van dichte mist. De verwachting is dat de mist in de middag voor een deel verdwijnt, maar dat dit lang niet overal het geval zal zijn. Code geel is in ieder geval tot 11.00 uur vanochtend van kracht.