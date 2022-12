Al tien hackers melden zich bij meldpunt ethisch hacken van gemeente

Twee weken nadat Amsterdam een online meldpunt heeft geopend om zwakke plekken in de digitale systemen van de gemeente te kunnen melden, hebben zich al tien zogeheten ethisch hackers gemeld. Dat zei wethouder Digitale Stad Shula Rijxman (D66) vrijdagavond in het AT5-programma Park Politiek.

De wethouder kon nog niet zeggen wie de melders zijn en wat de meldingen precies inhouden, daar wordt nog verder onderzoek naar gedaan.

De gemeente hoopt op deze manier de digitale veiligheid van alle informatiesystemen die zij in beheer heeft te verbeteren. "Mensen met goede bedoelingen mogen zich aanmelden en dan kunnen ze ethisch gaan hacken", aldus Rijxman.

Uit onderzoek blijkt volgens de wethouder dat de gemeente Amsterdam digitaal al behoorlijk veilig is. Toch wil zij stimuleren dat mensen met goede bedoelingen op zoek gaan naar eventuele veiligheidsproblemen. "Het feit dat we ons zo kwetsbaar opstellen en zoiets doen, is iets om heel trots op te zijn", zegt Rijxman. Er zijn volgens de wethouder nog geen aanwijzingen dat er digitale lekken zijn bij de gemeente.

