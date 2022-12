Ontgoocheling bij Oranje-fans na verlies in bloedstollende WK-kwartfinale

Het was de tiende keer ooit dat Nederland tegenover Argentinië op het voetbalveld stond. En daar waren de Oranje-fans in café De Fluiter aan de Admiraal de Ruiterweg gisteravond getuige van. En het werd een bloedstollende avond...

De euforie was dan ook groot toen in de allerlaatste minuut Wout Weghorst de 2-2 wist te maken, wat betekende dat er nog minimaal twee keer 15 minuten bijkwamen. Toen ook daar geen winnaar uitkwam, maakte ook café De Fluiter zich op voor penalty's.

De sfeer zat er vooraf nog goed in en het vertrouwen was hoog. Toch leek alle hoop verloren toen Nederland op een 2-0 achterstand kwam.

En dat zorgde voor zeer gespannen koppen in het café. Maar helaas, Martínez benutte de laatste strafschop voor de Argentijnen, waardoor Nederland werd verslagen. "Aan de sfeer lag het niet", zegt één van de Oranjekijkers, "en aan mijn stem ook niet, want die is weg..."