Surinaamse stichtingen naar rechter om slavernij-excuses: "Ondemocratisch en bijna koloniaal"

Mart Radio, een van origine Surinaamse radiozender in Zuidoost, spant het kort geding samen aan met stichtingen Wi Kon Na Wan. Eer en Herstel, Afro-Caribische levensbeschouwing en Spiritualiteit en de stichting Keti Koti.

"De datum is voor ons zo kwetsbaar. Het is symbolisch voor het moment dat de slavernij is afgeschaft. Nu komt de heer Rutte met een plannetje om dat midden in de winter 19 december te doen. Daar is geen enkele verklaring voor te vinden", zegt Belliot. Volgens haar moeten nog lopende onderzoeken naar het slavernijverleden eerst worden afgewacht.

Sinds eind vorige maand bekend werd dat het kabinet op 19 december excuses wil maken voor het slavernijverleden staat de telefoon bij Mart Radio roodgloeiend. "Laat mij u zeggen dat de luisteraars in rep en roer zijn. Sommigen huilen zelfs aan de telefoon van boosheid. Ze vinden dat we dit niet zo kunnen laten gaan", vertelt directeur Norman van Gom.

Liever op 1 juli

De organisaties vinden dat de excuses beter op 1 juli kunnen worden aangeboden. Op die dag is het precies 160 jaar geleden dat de slavernij officieel werd afgeschaft en 150 jaar geleden dat dit ook in de praktijk ten einde kwam. Het steekt dat het kabinet volgens hen zonder al te veel overleg beslist waar, wanneer en hoe de excuses worden aangeboden.

Belliot: "Het is eenzijdig, het is ondemocratisch, het is bijna koloniaal. Zo werd dat vroeger gedaan. Het Koningshuis, de regering, die zonden afgezanten naar de verschillende kolonies met de slaven om de boodschappen over te brengen en zo geschied anno 2022. - Dat voelt zo? - Dat is zo!"

Het kort geding dient 15 december in het Paleis van Justitie in Den Haag.