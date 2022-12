Groot feest op Mercatorplein na behalen halve finale Marokkaans elftal

Rond 18.45 uur stonden er zo'n duizend fans. Volgens een AT5-verslaggever is er een goede sfeer. Er werd wel vuurwerk afgestoken, maar tot nu toe geen zwaar vuurwerk. Rond 18.50 uur klonk er wel een eerste echt harde knal.

De politie twitterde rond dat tijdstip wel dat het op meerdere plekken in de stad onrustig is en dat er zwaar vuurwerk wordt afgestoken. Een politiewoordvoerder kon desgevraagd nog niet zeggen om welke plekken het precies ging, maar zegt wel dat er verschillende aanhoudingen zijn verricht. "Wij vinden zwaar vuurwerk geen feest, dus daar wordt tegen opgetreden, als het op dat moment veilig voor de collega's is."

De Cornelis Leylaan in Nieuw-West stond rond 18.45 uur helemaal vast met toeterende auto's. Op beelden van een buurtbewoner is te zien dat ME-busjes er via het fietspad langs moeten.