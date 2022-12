Verdachte aangehouden voor dodelijk ongeluk Hugo de Grootplein

Een politiewoordvoerder laat weten dat de verdachte vandaag verhoord gaat worden. Het gaat vermoedelijk om de automobilist die het ongeluk veroorzaakte.

Volgens getuigen reed de automobilist vanaf de Jan van Galenstraat de Tweede Hugo de Grootstraat in. Daar verloor de bestuurder vermoedelijk de macht over het stuur en reed aan de overkant van de weg de scooterrijder en de fietser aan, die in tegenovergestelde richting reden.

Bloemen

De scooterrijder werd ter plekke gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Ook de fietser raakte gewond en moest naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk wat zijn of haar toestand is.

Een van de getuigen kon het kenteken van de auto noteren en gaf dit door aan de politie. In de binnenstad trof de politie even later de bewuste auto aan. De verdachte werd daar toen niet aangetroffen.

Op de rotonde bij het Hugo de Grootplein zijn inmiddels bloemen neergelegd voor het overleden slachtoffer. Ook op de Tweede Hugo de Grootstraat liggen bloemen en staan kaarsen.