Plukken in het nieuwe Voedselbos: "Meer planten en dieren, zo wordt Amsterdam groener"

In het Amsterdamse Bos is op initiatief van kinderen uit Nieuw-West een voedselbos aangelegd. Het Voedselbos is ontworpen door Ja Studio en is aangelegd ter educatie en inspiratie. Het voedselbos laat zien dat gezond voedsel ook dichtbij geproduceerd kan worden. Van elke plant, struik of boom kan iets worden gegeten. In Amsterdam Informeert vertelt onder andere ontwerper Arja Helmig over het nieuwe Voedselbos.