Flyers verspreid met oproep tot 'Internationale Winkeldiefstaldag'

Strafbaar

Een woordvoerder van de politie zegt nog niet op de hoogte te zijn van de actie. Inmiddels zijn betrokken partijen, zoals het GVB, op de hoogte gesteld. "Dit is een meer dan ongewenste situatie. De verspreiding is strafbaar, we willen alle flyers weghalen", vertelt de woordvoerder. "Hoe ver het verspreid is of wie er achter zit, weten we nog niet. Daar gaan we achteraan."

De Vrije Bond was niet bereikbaar voor een reactie en benadrukt onderaan hun website dat het niet hun bedoeling is om mensen aan te sporen die dergelijke illegale handeling anders niet zouden doen.