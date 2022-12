Stad NL V "Veryupt? Nee verAirBnb'd": de Straten in de Korte Koningsstraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we in de Korte Koningsstraat in het Centrum.

Een straat midden in het centrum tussen de Oudeschans, Wallen en Nieuwmarkt, die tegelijkertijd een oase van rust is. Vinden de bewoners het te stil of genieten ze juist van de geruisloosheid in hun straat?

We stappen het huis van Sybren binnen door zijn 'artiesteningang.' Hier zien we tientallen oranje objecten met de naam Tkramrepus (omgekeerd supermarkt) er op. Het initiatief is opgericht voor de Voedselbank, waar de naam slaat op niet het kopen maar het doneren van voedsel: de omgekeerde supermarkt. Ondanks dat Sybren zijn woning heerlijk vindt is het tijd voor een nieuwe stap: emigreren naar Japan. Hij zwaait ons uit in het Japans.

Binnen bij Mireille thuis is het allesbehalve rustig. Ze woont samen met haar dolle tweeling. Voor we het weten worden we door de trotse zussen aan de hand genomen door hun paleis. Ze mochten speciaal voor de aflevering vrij nemen van hun meester, dus hoe langer het duurde hoe beter! Vooral de slaapkamers werden goed uitgelicht. Van tekeningen met felle kleuren en teksten tot knuffelpanda's genaamd panda. "Mijn knuffel heet panda omdat het heel toevallig een panda is".

