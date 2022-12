Stroomstoring in West: 4.500 huishoudens zonder stroom

Het gaat om de postcodes 1051, 1056 en 1057. Onder andere op de Admiraal De Ruijterweg, Willem de Zwijgerlaan en de Geuzenstraat is er geen elektriciteit. "Meerdere huizenblokken hier zitten zonder stroom", laat aan buurtbewoner rond de Geuzenstraat weten aan AT5.

Wat de precieze oorzaak is van de stroomstoring is nog niet bekend. Een woordvoerder van Liander laat weten dat de monteurs de route van de elektriciteit gaan omschakelen, zodat de bewoners weer zo snel mogelijk stroom hebben. Daarna wordt er gekeken wat er precies aan de hand was.