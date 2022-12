José Teunissen wordt nieuwe directeur van modeschool AMFI

De 63-jarige Teunissen is op het moment nog decaan en professor in Fashion Theory aan het 'College of Fashion' in Londen. Daarvoor werkte zij jarenlang voor ArtEZ, de kunstschool van Arnhem, Zwolle en Enschede. Met de komst van Teunissen wil het AMFI verder groeien. " Ik ben er van overtuigd dat AMFI onder haar bezielende leiding zal floreren", zo laat decaan Frank Kresin weten.

"Het interessante aan AMFI is dat het een internationaal erkend mode-instituut is dat zich in de ‘voorhoede’ van het werkveld beweegt", reageert Teunissen. "Het lijkt me belangrijk dat AMFI die positie vasthoudt, vanuit een cultuur waarin divers talent en verschillende culturele achtergronden vooropstaan, en een nadruk ligt op empathie en samenwerking in plaats van op competitie."

AMFI onder vuur

Het AMFI en oud-directeur Reynders kwamen in 2021 onder vuur te liggen omdat er volgens studenten en docenten een onveilige werksfeer was. Reynders bood na een kritisch rapport excuses aan en zei dat hij er vertrouwen in had dat hij verandering met zijn team kon realiseren, afgelopen januari besloot hij toch om op te stappen. Volgens hem was er iemand anders nodig om de opleiding veiliger te maken, met Teunissen hoopt de modeschool nu de juiste persoon gevonden te hebben.