Kijken naar koppen: Argentijnen uitzinnig na behalen finale

Met de 3-0 winst op Kroatië hebben de Argentijnen de finale van het WK in Qatar bereikt. Ook in de Argentijnse wijnwinkel Not Only Tinto aan het Sarphatipark in Oost werd er flink gejuicht.

De wedstrijd begon saai met hier en daar een kans voor beide ploegen. Maar na een halfuur spelen werd er al gejuicht. De Argentijnen krijgen een penalty, Messi scoort, en het staat 1-0. Het vertrouwen in de wijnwinkel begint langzaam sterker te worden, en na vijf minuten wordt dat gevoel bevestigd: Argentinië scoort de 2-0 en daarmee staat het team met één been in de finale.

"We gaan er minimaal nog één scoren, misschien zelfs twee", aldus één van de toeschouwers in de wijnbar. In de 70e minuut krijgt hij gelijk, Argentinië scoort opnieuw. Er breekt een flink gejuich los want met de stand van 3-0 gaat het écht gebeuren: Argentinië naar de finale.