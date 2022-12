Bewoner Linnaeusparkweg door overvallers gedwongen om buiten geld op te nemen

Een 34-jarige bewoonster van de Linnaeusparkweg in Oost is maandag 12 december het slachtoffer geworden van een woningoverval. De twee overvallers namen de vrouw daarna mee naar buiten, waarna ze bij een geldautomaat geld van haar rekening moest halen.

De overvallers stonden rond 6.30 uur opeens naast haar bed. De mannen bedreigden de vrouw en eisten dat zij geld overmaakte. Ook namen de overvallers persoonlijke bezittingen van het slachtoffer mee. Daarna moest ze via de Hogeweg, Polderweg, Celebesstraat, Bonistraat en het Boniplein naar een geldautomaat aan de Sumatrastraat lopen.

Nadat ze in de Sumatrastraat het geld aan de overvallers had gegeven, liepen de twee weg. De politie vraagt getuigen zich te melden. De eerste overvaller had een licht getinte huidskleur en droeg een donkere joggingbroek, handschoenen en een mondkapje. De tweede had een forser postuur en had donkere kleding aan.

De politie vraagt ook of er camerabeelden zijn waarop de twee mannen en de vrouw te zien zijn. Het slachtoffer droeg maandagochtend een grijze joggingbroek, een donkerkleurige sjaal en witte sportschoenen.