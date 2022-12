'Daley Blind mag gratis vertrekken bij Ajax'

Dat melden bronnen aan de krant. Het contract van Blind liep eigenlijk nog tot aankomende zomer. Ajax zou hem liever niet willen laten gaan, maar uit respect voor Blind toch akkoord zijn gegaan.

Blind was een van de Ajax-spelers die in Qatar voor Oranje speelde. Het verzoek om te vertrekken zou al voor het WK gedaan zijn.

Op dit moment is de Ajacied op vakantie. De afgelopen maanden klonk er geregeld kritiek op zijn functioneren bij Ajax. Toch zijn er ook veel fans die het maar moeilijk kunnen begrijpen dat het clubicoon vertrekt.

Daley Blind stroomde door uit de Ajax-jeugd. Hij debuteerde op zijn achttiende in de hoofdmacht. Net als zijn vader was hij zeer succesvol als speler. Blind won maar liefst zeven landstitels met de Amsterdammers, verspreid over twee periodes. Daarnaast was er de fantastische Champions League-campagne in 2018-2019, waarin Ajax op de drempel van de finale struikelde. Door zijn grote staat van dienst zou Ajax hem een transfervrije aftocht gunnen.

FC Antwerp, waar Marc Overmars nu technisch directeur is na zijn gedwongen vertrek, zou interesse hebben.