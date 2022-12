Fans zien Marokko verliezen, maar trots overheerst

Het was een spannende avond voor Marokkaanse Amsterdammers. In het Corendon hotel in Badhoevedorp verzamelden tientallen fans zich om de halve finale tegen Frankrijk te kijken.

"Ik denk dat iedereen het heel spannend vindt, maar we gaan gewoon weer winnen", aldus een fan vlak voor de wedstrijd. Voor de 'Leeuwen van Atlas' was het behalen van de halve finale al een prestatie om erg trots op te zijn: "We zijn bij de laatste vier van de 32, daar kan je alleen maar trots op zijn". Marokko kwam in 1986 tot de achtste finales, maar daar eindigde het avontuur na een verlies tegen Duitsland.