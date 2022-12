Verraderlijk glad in en rond de stad: KNMI geeft code geel af

Wel kan het weer met zonsondergang, zo rond 16.30 uur, vrij glad worden op de weg. Het KNMI raadt weggebruikers aan om de snelheid te minderen en om meer afstand te nemen van elkaar. Ook bestaat de kans dat er vanavond enkele winterse buien vallen, wat ook weer kan leiden tot extra gladheid.

Volgens WeerOnline is het zowel vrijdag als in het weekend nog vrij koud, met temperaturen tussen de 0 en 3 graden Celsius. 's Nachts kan het gaan vriezen, maar het blijft tot zondagmiddag wel droog. Vanaf dan kan het gaan regenen, maar in de eerste dagen van komende week schiet het kwik wel weer omhoog: dinsdag kan de temperatuur zelfs oplopen tot elf graden.

Niet overal gestrooid

De gemeente strooit vanwege de kou tot 15 april bij de verwachting van gladde wegen. Er wordt alleen gestrooid op de hoofdroutes voor de auto, fiets en het openbaar vervoer. Op veel straten in Zuid en Oost én op enkele wegen in het Vondelpark wordt bijvoorbeeld niet gestrooid. Ook op de stoep strooit de gemeente niet. Voor wie de zekerheid wil dat de weg gestrooid is, kan kijken op de kaart met strooiroutes voor de komende periode.