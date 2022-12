14 jaar cel in hoger beroep voor doodschieten kapper Seif Ahmed in bijzijn van dochtertje

De 52-jarige Abdallah M. is vandaag in hoger beroep door het gerechtshof veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertien jaar voor het doodschieten van zijn vriend Seif Ahmed. De 34-jarige kapper werd in oktober 2019 doodgeschoten in zijn auto in Duivendrecht, terwijl zijn dochtertje van 14 maanden op de achterbank zat. Eerder veroordeelde de rechtbank M. tot een celstraf van twaalf jaar.

De rechtbank stelde dat de politie bijzondere opsporingsmethoden had ingezet die te ver gingen, met die reden werd de originele eis van het Openbaar Ministerie (OM) van 14 jaar met twee jaar verlaagd. Een opsporingsmethode die te ver ging volgens de rechtbank was het achtervolgen en bedreigen van de onschuldige zus van M. door undercoveragenten. AT5 ging in gesprek met de onschuldige zus, die hierdoor maandenlang in doodsangst zat

Zowel het Openbaar Ministerie als M. zelf gingen in hoger beroep tegen de originele uitspraak. M. stelt dat hij onschuldig is voor het doodschieten van Ahmed, terwijl het OM de straf juist te laag vond.

Hoger beroep

Volgens het gerechtshof is bewezen dat M. op een afgelegen parkeerplaats in Duivendrecht Ahmed doodde door hem in zijn auto met een pistool in het hoofd te schieten. Het hof acht het ook bewezen dat M. vervolgens het wapen in de hand van Ahmed heeft gelegd. "Het hof neemt het de verdachte bijzonder kwalijk dat hij, ten koste van de nagedachtenis aan het slachtoffer, probeerde zijn gewetenloze daad zodanig te ensceneren dat het er op het eerste gezicht op leek dat het slachtoffer zichzelf het leven had benomen", zo valt te lezen in het vonnis.

Met alles in gedachten is het gerechtshof van mening dat de bijzondere opsporingsmethoden die werden ingezet niet te ver gingen. De eis van het OM van 14 jaar werd daardoor door het hof gehonoreerd.