Ook vanochtend waarschuwing voor gladheid

Tot vannacht 2.00 uur was code oranje van kracht vanwege de gladheid. Wegen, bruggen en fiets- en voetpaden kunnen door bevriezing erg glad zijn. Rijkswaterstaat heeft sinds gisteravond ruim vijf miljoen kilo zout gestrooid en ruim 76.000 kilometer gereden.

Het KNMI kondigde gisteravond code oranje af voor de kustprovincies en breidde die in de loop van de avond uit naar het oostelijk deel van het land. Vanmiddag verdwijnt de gladheid en in de nacht van vrijdag op zaterdag en zaterdag overdag is het droog, meldt Weeronline. De kans op gladheid is dan veel kleiner dan nu, wel is er kans op regionaal dichte mist.